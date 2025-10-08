Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на границе с Днепропетровской областью, севернее освобожденного накануне Нововасилевского.

Российские военные на этом участке фронта за сутки поразили формирования четырех бригад противника: механизированной, морской пехоты, теробороны и Нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию РЭБ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на фронте. В частности, он отметил, что российские военные полностью уничтожили заблокированную группировку ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища.