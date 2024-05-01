Российские войска уничтожили ангар с военной техникой под Николаевом | 360°

Важное 01 мая 2024, 10:18 Российские войска уничтожили ангар с военной техникой под Николаевом Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по ангару с техникой ВСУ под Николаевом РИА «Новости»

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Российские бойцы ударили по ангару с украинской военной техникой в Дмитровке в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подтвердил, что обстрелам подвергся Очаков и прилегающая территория, в Дмитровке зафиксирован прилет по военному объекту ВСУ,

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«Местные каналы пишут, что „там ничего не было“, но мы не сильно в это верим, то, чего „не было“, вывозили грузовиками», — подчеркнул Лебедев.

Подпольщик добавил, что ВС России 30 апреля атаковали турбазы в Очакове, в которых располагались украинские боевики.

«Были прилеты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы. Прилетело без фанатизма, прощупываем и не даем расслабиться», — указал он.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ оставили село Работино на Ореховском направлении. По его словам, в населенном пункте еще остались пункты сопротивления.