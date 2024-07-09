Российские войска улучшили положение в зоне СВО

Офицер Марочко: российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на собственные источники.

«В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное», — указал он.

Также российские бойцы ликвидировали опорный пункт ВСУ в районе реки Гнилица. А около Степовой Новоселовки военные заняли позицию противника «на господствующей высоте». В районе Табаевки российские подразделения оборудовали несколько позиций защиты. Также они укрепили оборонительный рубеж дополнительными огневыми точками.

В Сумской области отечественные военные уничтожили колонну военной техники ВСУ. Момент удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» попал на видео.

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