Появилось видео уничтожения техники ВСУ «Искандером» в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ «Искандером»

Уничтожение колонны военной техники Вооруженных сил Украины в Сумской области сняли на видео. Кадры показала пресс-служба Минобороны России.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по вскрытой разведкой колонне украинских боевиков в населенном пункте Стецковка.

«В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов», — отметили в министерстве.

ВСУ лишились 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава, а также до 65 военных.

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