Появилось видео уничтожения техники ВСУ «Искандером» в Сумской области

Уничтожение колонны военной техники Вооруженных сил Украины в Сумской области сняли на видео. Кадры показала пресс-служба Минобороны России.
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по вскрытой разведкой колонне украинских боевиков в населенном пункте Стецковка.
«В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов», — отметили в министерстве.
ВСУ лишились 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава, а также до 65 военных.
Российские бойцы испытали роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». БПЛА помог военным захватить опорники Вооруженных сил Украины.
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