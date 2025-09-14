Российские войска улучшили положение в Днепропетровской области

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая зону безопасности. Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, увидели, что ребята уже обустраиваются на Днепропетровском направлении. Группировка войск „Восток“ освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенные пункты», — отметил Пушилин.

Также глава ДНР сообщил, что российские войска перемалывают элитные украинские подразделения на Добропольском направлении, несмотря на атаки ВСУ.

Накануне группировка «Восток» взяла под контроль населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.