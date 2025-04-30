Группировка войск «Запад» российской армии освободила поселок Новое в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится к северу от Красного Лимана, недалеко от стыка границ ДНР, ЛНР и Харьковской области. С мая по осень 2022 года он уже находился под контролем России.

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ и двум — территориальной обороны. За сутки на этом участке фронта противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и склад боеприпасов.

Накануне эта же группировка войск освободила село Дорошовка в Харьковской области, находящееся значительно севернее.