Российская армия ударила по военному аэродрому Миргорода в Полтавской области этой ночью. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — уточнил он.

После удара горожане заметили зарево, а также сообщали о большой взрывной волне. На военном аэродроме в Миргороде дислоцируется 831-я бригада тактической авиации ВСУ. Также там расположен тренажерный центр для летчиков, рядом находятся склады и автотранспортное предприятие. Как уточнили авторы материала, Украина использует этот аэродром для ударов по Запорожской области и Крыму.

В Харькове заметили колонну техники «Азова»*. Там же находились самоходные артиллерийские установки иностранного образца.

* Запрещенная в России террористическая организация.