Колонну боевиков «Азова» заметили в Харькове

В Харькове зафиксировали появление колонны техники запрещенной в России террористической организации «Азов»*. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Харькове в ночное время суток заметили движение колонны военной техники с боекомплектом и личным составом. Также там двигались пикапы, на которые были нанесены шевроны группировки „Азов“*», — сказал он.

По словам Марочко, в колонне заметили также самоходные артиллерийские установки зарубежного образца.

Ранее Марочко также сообщил, что на территорию Харьковской области прибыли первые мобилизованные украинцы из числа заключенных. По его словам, новоиспеченные бойцы находятся под серьезной охраной и проходят курс боевой подготовки по программе молодого бойца.

* Запрещенная в России террористическая организация.