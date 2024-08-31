Российские войска ударили по цехам сборки дронов ВСУ и складу с оружием
Минобороны заявило об ударах по складу с оружием ВСУ и цехам сборки дронов
Массированный удар нанесли задействованные в специальной военной операции группировки российских войск по предприятиям, где собирались беспилотники, а также арсеналу с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что для для атаки задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS, поражены: цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — заявили в пресс-службе.
Действующие в зоне проведения спецоперации средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре ракеты ATACMS, шесть управляемых авиабомб Hammer, шесть реактивных снарядов Vampire и 48 беспилотников.
Также за минувшие сутки бойцы группировки «Центр» освободили поселок Кирово в Донецкой Народной Республике. После взятия населенного пункта под контроль они продолжили движение вглубь выстроенной противником обороны.