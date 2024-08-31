Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Российские бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кирово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Активными действиями подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают свое продвижение вглубь обороны противника», — заявили в Минобороны.

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли огневое поражение формированиям 71-й егерской, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой и 44-й механизированной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Розовка, Михайловка, Калиново и Гродовка.

Также они отбили семь контратак штурмовых подразделений 37-й бригады морской пехоты, 68-й егерской, 32 и 53-й механизированных бригад противника. ВСУ потеряли до 455 человек живой силы, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, два орудия «Мста-Б», три автомобиля и боевую бронированную машину.

ВС России также ударили по цехам сборки дронов ВСУ и складу с оружием.