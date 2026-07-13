Российские войска ударили по цехам сборки дальнобойных дронов ВСУ

Минобороны заявило об ударе по цехам и складам с дальнобойными дронами ВСУ

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли массированный удар по складам и цехам сборки дальнобойных беспилотников ВСУ, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используют боевики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и ударные беспилотники.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — заявили в пресс-службе.

В зону поражения попали склады горюче-смазочных материалов, арсеналы с боеприпасами, а также пункты временного размещения украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах проведения специальной военной операции.

В понедельник, 13 июля, Минобороны объявило о массированном ударе по морскому порту в Черноморске Одесской области.