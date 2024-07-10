Российские войска ударили по складу беспилотников в Николаевской области

Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов и беспилотников, расположенному недалеко от железнодорожного вокзала в городе Вознесенске Николаевской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик уточнил, что «прилетело» возле торгового центра «Памира» со складом стройматериалов, которым владеет местный мэр.

«Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами», — отметил собеседник агентства.

По словам Лебедева, в момент атаки на складе находились украинские военные и городские чиновники, в том числе и градоначальник. Подпольщик указал, что эти данные пока не подтверждены. На представленном фото с места событий — столб черного дыма.

Ранее Лебедев сообщил об уничтожении склада с ракетами в порту Черноморска в Одесской области.