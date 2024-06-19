Российские войска ударили по позициям президентской бригады Нацгвардии Украины

Действующие на Харьковском направлении подразделения группировки «Запад» российских войск за минувшие сутки нанесли поражение Первой президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Об этом в своей сводке сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что также поражения понесли три формирования механизированных и аэромобильных бригад ВСУ.

Основные бои развернулись около поселка Петропавловка и села Синьковка Харьковской области, а также села Стельмаховка и поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

На этих же участках российские военные отразили две атаки 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны, улучшив свое положение.

Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удары российских сил уничтожили самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика», гаубицы М777, «Мста-Б», Д-20, Д-30 и L-119, а также уничтожили два полевых склада с боеприпасами противника.

В минувший вторник, 18 июня, Минобороны отчиталось об уничтожении цеха по производству ударных беспилотников, склада с западным оружием, зенитных установок и радиолокационной станции противника. По данным ведомства, действующие в зоне спецоперации группировки «Восток» и «Запад» в ходе боев вышли на более выгодные рубежи.