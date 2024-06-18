Российские военные ударили по месту распределения западного оружия ВСУ

МО: ВС России ударили по складу бригады ВСУ с западным оружием

За сутки на Украине уничтожили цех ударных беспилотников, зенитные установки, радиолокационную станцию и военный склад с западным оружием. Об этом сообщили в Минобороны России .

Склад с западной техникой принадлежал 44-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины. С него производили разгрузку и распределение вооружений.

Российские войска поразили также две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию и цех, на котором производили ударные БПЛА.

Общие боевые потери ВСУ на всех направлениях достигли 1840 человек. Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю, «Восток» и «Запад» заняли более выгодные рубежи.

На Запорожском направлении испытали FPV-дрон «Перун», сообщил RT. Он способен переносить груз весом до 200 килограммов и стрелять из противотанкового ракетного комплекса.