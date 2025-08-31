Российские войска ударили по используемой ВСУ инфраструктуре портов

Минобороны заявило об ударе по портовой инфраструктуре ВСУ

Массированный удар по портовой инфраструктуре Украины нанесли российские войска. Целями стали объекты, используемые украинскими боевиками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения также попали прикрывающие порты зенитные ракетные системы NASAMS.

Удар нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск, а также беспилотники.

Кроме того, российские военные уничтожили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 156 районах проведения специальной военной операции.

В последней сводке пресс-служба Минобороны сообщила, что наступающая группировка войск «Запад» нанесла поражения живой силе и технике группировок украинских боевиков около Купянска, а также сел Каменка и Петровское в Харьковской области и около села Дерилово Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили более 235 человек личного состава.