ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действий группировки «Запад» за сутки

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 235 военнослужащих в зоне действия группировки войск «Запад», бойцы нанесли поражение центру спецназа и формированиям трех украинских бригад. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения войск „Запад“ улучшили тактическое положение. Нанесли огневое поражение технике и живой силе центра спецназначения ГУР, а также десантно-штурмовой, механизированной и штурмовой бригадам ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что поражение формированиям противника нанесли в районах населенных пунктов Купянск, Петровское и Каменка Харьковской области, а также Дерилово в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них две западного производства, два танка, два орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей производства стран НАТО. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — заключили в пресс-службе.

