Российские войска ударили по идущему в Одессу сухогрузу с оружием для ВСУ

Минобороны заявило об ударах по украинским портам и перевозившему оружие судну

Барражирующие боеприпасы и ударные беспилотники ударили по перевалочному комплексу в порту Николаева, где хранилось оружие для украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в зону поражения также попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для военной техники ВСУ.

Кроме того, в акватории Черного моря, в 11 километрах к востоку от Одессы, беспилотники поразили сухогруз, который регулярно перевозил военные грузы в украинские порты.

Министерство иностранных дел России во вторник, 28 июля, назвало удары по украинским сухогрузом с оружием и портовой инфраструктуре ответом на террористические атаки Киева на гражданские торговые суда. В ведомстве напомнили, что жертвами одного из украинских ударов стали индийские моряки.