Российские войска ударили по энергообъектам ВПК Украины

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска поразили объекты энергетики, питающие предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что удар нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, а также беспилотники группировок российских войск.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки российские войска успешно поразили скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах проведения специальной военной операции.

Задействованные группировками российских войск средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 запущенных украинскими боевиками реактивных снарядов HIMARSи 125 беспилотников самолетного типа.

Ранее стало известно, как пулеметчик из Иркутска Алексей Димитриев на протяжении 13 часов удерживал наступление украинских боевиков на участок Александровка-Кирово в Херсонской области в апреле 2022 года. Военный пояснил, что в ходе ожесточенного погибли его товарищи и командир. Поэтому ему пришлось взять руководство отрядом на себя.