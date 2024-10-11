Пулеметчик 13 часов защищал позиции от ВСУ в Херсонской области

Пулеметчик из Иркутска Алексей Димитриев более 13 часов отбивал атаки украинских боевиков в Херсонской области. Подробностями подвига военнослужащий поделился с RT.
Дмитриев рассказал, что тяжелый бой произошел на рубеже обороны Александровка — Кирово в апреле 2022 года. Его подразделение заняло пять опорных пунктов противника. Позже после гибели командира и ряда его сослуживцев Димитриев принял решение взять командование отрядом на себя.
«Тот бой был самым тяжелым за все время. Мне пришлось взять командование на себя», — рассказал боец.
Ранее сообщалось о подвиге командира десантно-штурмового подразделения морской пехоты Дмитрия Куценко. Подполковник вместе со своими бойцами 10 часов сдерживал наступление ВСУ около одного из освобожденных населенных пунктов в зоне спецоперации. Куценко получил звание Героя России.
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