Пулеметчик 13 часов защищал позиции от ВСУ в Херсонской области

Пулеметчик из Иркутска Алексей Димитриев более 13 часов отбивал атаки украинских боевиков в Херсонской области. Подробностями подвига военнослужащий поделился с RT.

Дмитриев рассказал, что тяжелый бой произошел на рубеже обороны Александровка — Кирово в апреле 2022 года. Его подразделение заняло пять опорных пунктов противника. Позже после гибели командира и ряда его сослуживцев Димитриев принял решение взять командование отрядом на себя.

«Тот бой был самым тяжелым за все время. Мне пришлось взять командование на себя», — рассказал боец.

Ранее сообщалось о подвиге командира десантно-штурмового подразделения морской пехоты Дмитрия Куценко. Подполковник вместе со своими бойцами 10 часов сдерживал наступление ВСУ около одного из освобожденных населенных пунктов в зоне спецоперации. Куценко получил звание Героя России.