Вооруженные силы России атаковали центр «Юг» Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также российские войска поразили цеха производства, снаряжения и сборки беспилотников, скопление техники и живой силы врага. ВС России использовали для атаки БПЛА, ракеты и артиллерию.

Всего с начала спецоперации ВСУ лишились 87 танков, 11 220 военнослужащих, 74 бронетранспортеров, 642 боевых бронированных машин, 361 автомобиля, 24 пусковых установок РСЗО и 84 артиллерийских орудий.

Трое российских морпехов под Курском взяли в плен бойцов ВСУ и вывели их из-под обстрела, рассказал военкор Александр Коц. Бойцы разделили с противником сухпаек, отвели в безопасное место и помогли перевязать раненых.