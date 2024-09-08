Российские войска разгромили украинский центр спецопераций «Юг»
Минобороны: ВС России ударили по центру операций «Юг» ВСУ
Вооруженные силы России атаковали центр «Юг» Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Также российские войска поразили цеха производства, снаряжения и сборки беспилотников, скопление техники и живой силы врага. ВС России использовали для атаки БПЛА, ракеты и артиллерию.
Всего с начала спецоперации ВСУ лишились 87 танков, 11 220 военнослужащих, 74 бронетранспортеров, 642 боевых бронированных машин, 361 автомобиля, 24 пусковых установок РСЗО и 84 артиллерийских орудий.
Трое российских морпехов под Курском взяли в плен бойцов ВСУ и вывели их из-под обстрела, рассказал военкор Александр Коц. Бойцы разделили с противником сухпаек, отвели в безопасное место и помогли перевязать раненых.