Российские войска прорвались в центр Северска

Российские войска зашли в Северск. О ситуации в ключевом опорном пункте ВСУ в Донбассе сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

По его данным, бойцы ВС России прорвались в город с юга и начали продвигаться к центру.

«К вечеру появилось видео фиксации российской штурмовой группы уже в районе центра Северска», — уточнили авторы канала.

Telegram-канал «Два майора» предположил, что появление штурмовиков ВС России, замеченных украинскими боевиками в южной части Северска, говорит о начале инфильтрации российской пехоты в город. Возможно повторение красноармейского сценария.

Ранее российские войска разделили группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, теперь сообщения между городами нет.