Марочко: ВС России продвинулись в районе Фиголевки на Купянском направлении

Российские военные продвинулись на Купянском направлении в районе Фиголевки в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«На Купянском направлении в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение северо-восточнее населенного пункта Фиголевка», — сказал он.

Также Марочко заявил, что после продвижения и зачистки лесополосы от противника российские военные закрепились на новых рубежах юго-западнее данного населенного пункта.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России продвигаются западнее Белогоровки в Луганской Народной Республике и взяли под контроль территорию площадью около трех квадратных метров.

Он отметил, что удары по украинским флангам положительно сказались на динамике продвижения российских военных. ВСУ не успевают восполнять потери и страдают от недостатка сил.