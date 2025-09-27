Российские войска поразили подстанции ВСУ для ж/д-перевозок вооружения

Минобороны сообщило об ударе по подстанциям ВСУ для ж/д-перевозок вооружения

Вооруженные силы России нанесли удар по тяговым подстанциям, с помощью которых украинская сторона поставляла вооружение в Донбасс. Поражение противнику нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Электроустановки также задействовали для перевозок техники к местам хранения и запуска БПЛА, пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 138 регионах.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по авиазаводу Украины и аэродромам ВСУ. В зону поражения попали склады, центр подготовки иностранных наемников и другие военные объекты противника.