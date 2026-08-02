Российские войска поразили логистические центры украинских боевиков

Минобороны объявило об ударе по логистическим центрам ВСУ и энергообъектам

Массированный удар нанесли российские войска по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам, используемым украинскими боевиками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, артиллерию, ракетные войска и ударные беспилотники.

В зону поражения попали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 156 районах проведения специальной военной операции.

Также средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть управляемых авиабомб, реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1158 вражеских беспилотников самолетного типа.

Утром в воскресенье, 2 августа, Минобороны объявило о поражении сухогруза в Черном море, перевозившего имущество для украинских боевиков. В ведомстве уточнили, что судно проходило в районе поселка Затока Одесской области.

Кроме того, под удар российских войск попали морской буксир для БЭК в порту Николаева и резервуары с топливом в порту Одессы.