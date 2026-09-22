Российские войска поразили логистические центры и судно в порту Одессы
Минобороны заявило об ударах по логистическим центрам и судну в порту Одессы
Запущенные российскими войсками беспилотники нанесли удар по порту Одессы и поразили два логистических центра и сухогруз, доставивший грузы военного назначения для украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали логистические центры «Пальма» и «Новая линия», а также сухогруз.
В ночь на вторник, 22 сентября, российские войска нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, с которого украинские боевики получали топливо, а также по перепрофилированной под производство снарядов табачной фабрике.
В Одесской области в зону поражения попали два логистических центра в главном порту и центр «Новая почта» в Ильичевске, где хранились грузы военного назначения.
Также под удар попала инфраструктура расположенного на Дунае порта «Рени», через который проходили военные грузы и топливо для вражеской бронетехники.