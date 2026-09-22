Российские военные поразили НПЗ в Кременчуге и логистику ВСУ в Одессе

Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям и инфраструктуре Украины. Цели ночной атаки озвучили в Минобороны .

В Полтавской области поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Это ключевое предприятие топливно-энергетического комплекса Украины, выпускавшее топливо для ВСУ. Также удар нанесли по табачной фабрике «JTI Украина», где украинские военные организовали выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.

В Одесской области ВС России уничтожили два логистических центра в Одессе и центр «Новая почта» в Ильичевске. Там хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения. В порту «Рени» атаковали объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки военных грузов и ГСМ.

Помимо этого, в море поразили сухогруз, который вез грузы военного назначения в Одессу. Удары наносили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также дронами.

В Киеве, Днепропетровской и Винницкой областях целями стали предприятия металлургии, химической промышленности, ТЭК и ВПК. Там же поразили объекты портовой инфраструктуры.

Во время ночных ударов российские военные применили гиперзвуковые ракеты «Циркон».