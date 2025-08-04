Российские войска подошли к финальной точке всей СВО

Вооруженные силы России после взятия Часова Яра подошли к финальной точке всей специальной операции. Такое заявление сделал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов, чьи слова привел «Царьград» .

Занятые высоты позволяют бойцам установить контроль над обширными территориями, в том числе над Константиновкой. Этот населенный пункт крайне необходимо отбить для завершения освобождения ДНР.

«Потому что после Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере — Славянск, и все», — отметил Масликов.

Он напомнил, что Часов Яр представлял собой мощный оборонительный узел, поэтому бои за город шли около полутора лет.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, после взятия Часова Яра и Александро-Калинова ВС России получили возможность выхода к Константиновке.