Российские войска подошли к финальной точке всей СВО
Аналитик Масликов назвал взятие Славянска финальной точкой СВО
Вооруженные силы России после взятия Часова Яра подошли к финальной точке всей специальной операции. Такое заявление сделал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов, чьи слова привел «Царьград».
Занятые высоты позволяют бойцам установить контроль над обширными территориями, в том числе над Константиновкой. Этот населенный пункт крайне необходимо отбить для завершения освобождения ДНР.
«Потому что после Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере — Славянск, и все», — отметил Масликов.
Он напомнил, что Часов Яр представлял собой мощный оборонительный узел, поэтому бои за город шли около полутора лет.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, после взятия Часова Яра и Александро-Калинова ВС России получили возможность выхода к Константиновке.