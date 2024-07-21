ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

Под контроль российских войск перешли два населенных пункта в Луганской Народной Республике и Харьковской области. В Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Розовку и Песчаное Нижнее.

Российские военные нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.

За сутки противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронемашины, 12 автомобилей, три гаубицы — М777, М198 производства США и британскую FH-70, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, американское орудие М119, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ в нескольких районах на Харьковском направлении. Потери противника составили до 145 человек, украинские военные также лишились РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и другой техники, в том числе западной.

Благодаря действиям «Южной» группировки ВСУ потеряли два склада боеприпасов, технику и около 510 человек. Группировка «Центр» отразила семь украинских контратак, заняв более выгодные рубежи и поразив несколько формирований противника в районах Торецка, Михайловки, Желанного, Новгородского и Волчье в ДНР. Здесь потери противника составили до 330 человек живой силы, технику и три полевых склада боеприпасов.

Улучшили тактическое положение и подразделения группировки «Восток», уничтожив свыше 115 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицы FH-70, М198 и Д-30.

В Минобороны также сообщали об ударе «Искандерами» по двум эшелонам ВСУ.