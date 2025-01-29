Группировка войск «Центр» российской армии освободила Новоелизаветовку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Село находится к западу от Селидова и к юго-западу от Красноармейска (Покровска).

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и одной егерской бригад ВСУ и одной бригаде Нацгвардии. За сутки противник на этом участке фронта потерял до 520 военнослужащих, танк, семь бронемашин, семь автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы и пять артиллерийских орудий.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск, и призвал сосредоточиться на обороне соседней Днепропетровской области.