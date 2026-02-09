Бойцы группировки «Восток» впятером взяли вражеский опорный пункт у Зализничного

Военнослужащие подразделения «Восток» успешно захватили вражеский опорный пункт возле села Зализничное Запорожской области. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Всего пятеро бойцов вышли против 11 боевиков ВСУ. Объект располагался в лесополосе и представлял собой значительную угрозу для российских подразделений, поскольку включал пулеметные точки, блиндажи и систему подземных коммуникаций.

Атакующие зажали противника в клещах. Бой продолжался 15 минут. Несмотря на предложение сложить оружие, враг оказывал ожесточенное сопротивление.

