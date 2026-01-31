Минобороны сообщило об освобождении запорожского села Петровка и Торецкого в ДНР

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска освободили села Петровка в Запорожской области и Торецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что Петровку взяли под контроль бойцы подразделений войск «Восток», продолжившие наступление на оборону украинских боевиков, которые за минувшие сутки потеряли до 375 человек личного состава.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка». — заявили в пресс-службе.

Кроме того на этом участке проведения специальной военной операции поражение понесли три механизированных бригады, два штурмовых пока ВСУ и бригада морской пехоты противника.

Село Торецкое перешло под контроль бойцов подразделений группировки «Центр» в результате активных боевых действий.

Удар российских войск привел к потерям среди украинских боевиков. Противник не досчитался более 420 человек, 13 бронированных машин, артиллерийского орудия и радиолокационной станции.

В минувшую пятницу, 30 января, финский аналитик Паси Паройнен заявил, что российские войска значительно усилили наступление в Запорожской области из-за критической ошибки руководства ВСУ.

Он пояснил, что на фоне переговоров Киев перебросил большую часть сил в Донбасс, создав бреши в обороне Запорожской и Днепропетровской областей.

Паройен подчеркнул, что ВСУ не имеет достаточно ресурсов, чтобы удерживать оборону по всей линии соприкосновения.