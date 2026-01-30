Действующие в зоне специальной военной операции российские войска за последние два месяца 2025 года взяли под контроль 440 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом в комментарии газете The New York Times заявил финский военный аналитик Паси Паройнен.

Он подчеркнул, что размер освобожденной за два месяца российскими войсками территории южных регионов Украины на 20% больше, чем в Донбассе за этот же период. Паройнен пояснил, что это стало возможным из-за ошибки командования ВСУ, которое оставило Запорожскую и Днепропетровскую области без прикрытия, перебросив в Донбасс основные силы.

«У украинцев нет ресурсов, чтобы удерживать оборону по всей линии», — заявил Паройнен, пояснив, что это видно на примере города Гуляйполе.

По его словам, наступление российских военных растянулось на более чем 1100 километров, что привело к созданию брешей, через которые они прорвались вперед. Это подтвердили опрошенные журналистами украинские офицеры, назвав сложившуюся ситуацию катастрофической.

«В батальоне должно быть около 500 солдат. На самом деле, нам повезет, если у нас будет 100 человек, из которых только 50 остались боеспособными», — заявил начальник штаба 260-го батальона беспилотных летательных аппаратов ВСУ Владислав Башчеванжи.

Он пояснил, что в район Гуляйполя командование перебросило плохо обученные подразделения, состоящие по большей части из мобилизованных.

Командующий бригадой ВСУ Александр Филатов сказал, что сейчас военные работают как пожарные, бросаясь на разные участки, чтобы локализовать вспышку, наблюдая, как еще одна занялась на другой части линии соприкосновения.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что движение российских войск на Запорожском направлении значительно усилилось.