Минобороны объявило об освобождении села Рыбальского в Запорожской области

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска взяли под контроль село Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт освободили бойцы группировки войск «Восток».

Сообщение об освобождение села Минобороны проиллюстрировало видео с артиллерийскими ударами по позициям украинских боевиков, поражением дронами транспорта противника, а также таранами по вражеским беспилотникам.

В пресс-службе добавили, что бойцы «Востока» в ходе освобождения Рыбальского уничтожили до роты живой силы украинских войск.

Взятие села под контроль расширило зону контроля группировки войск к северо-западу от населенного пункта Новое Поле.

В субботу, 15 августа, министр обороны Андрей Белоусов встретился с командованием группировки войск «Восток» и заслушал доклады о ходе летней кампании в зоне проведения специальной военной операции. За отчетный период подразделения «Востока» освободили 19 населенных пунктов, а также создали аналитический центр для повышения эффективности ударов беспилотников по позициям противника.