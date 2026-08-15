Российские войска освободили село Рыбальское в Запорожской области
Минобороны объявило об освобождении села Рыбальского в Запорожской области
Действующие в зоне специальной военной операции российские войска взяли под контроль село Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт освободили бойцы группировки войск «Восток».
«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Рыбальское Запорожской области», — заявили в пресс-службе.
Сообщение об освобождение села Минобороны проиллюстрировало видео с артиллерийскими ударами по позициям украинских боевиков, поражением дронами транспорта противника, а также таранами по вражеским беспилотникам.
В пресс-службе добавили, что бойцы «Востока» в ходе освобождения Рыбальского уничтожили до роты живой силы украинских войск.
Взятие села под контроль расширило зону контроля группировки войск к северо-западу от населенного пункта Новое Поле.
В субботу, 15 августа, министр обороны Андрей Белоусов встретился с командованием группировки войск «Восток» и заслушал доклады о ходе летней кампании в зоне проведения специальной военной операции. За отчетный период подразделения «Востока» освободили 19 населенных пунктов, а также создали аналитический центр для повышения эффективности ударов беспилотников по позициям противника.