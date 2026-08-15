Группировка «Восток» освободила 19 населенных пунктов в зоне СВО за лето

В ходе летней кампании группировка российских войск «Восток» освободила 19 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО. Он заслушал доклады командования об обстановке на линии боевого соприкосновения.

Министру обороны доложили, что группировка активно уплотняет радиолокационное поле и наращивает число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет ВСУ.

Кроме того, «Восток» создал аналитический центр, позволивший повысить результативность применения беспилотников. Огневое воздействие на противника удалось нарастить, а воздушная разведка ведется непрерывно на всех направлениях.

Ранее стало известно, что за время спецоперации 36 военных летчиков стали Героями России.