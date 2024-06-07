Продолжившие наступление в зоне проведения специальной военной операции российские войска освободили село Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, подводя итоги недели.

В ведомстве подчеркнули, что в населенный пункт вошли подразделения «Южной» группировки войск, которые за последнюю неделю улучшили свое положение по переднему краю, что привело к освобождению села. Также за неделю военные поразили 14 соединений украинских войск ударами по живой силе и военной технике.

Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, а также же зенитную самоходную установку Gepard. Кроме того, «Южная» группировка войск уничтожила семь полевых складов с боеприпасами ВСУ.

Также за отчетный период отличились подразделения группировки войск «Центр», которые сильно продвинулись в оборону противника и освободили село Уманское в Донецкой Народной Республике.

Ранее в Минобороны отметили, что на этом участке специальной военной операции группировка «Центр» поразила бригады ВСУ и территориальной обороны около аселенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая в ДНР.