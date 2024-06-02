Российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское», — передали в оборонном ведомстве.
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Группировка «Центр» освободила населенный пункт Уманское
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