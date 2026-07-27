Российские войска начали зачистку Красного Лимана

Действующие в зоне спецоперации бойцы группировки «Запад» выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана и приступили к зачистке города. Об этом заявил командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Дубай на видео, опубликованном пресс-службой Минобороны.

Он пояснил, что в городе остались только несколько небольших групп противника, которые готовы добровольно сложить оружие, оказавшись без снабжения.

«Основные силы выбиты из Красного Лимана, сейчас занимаемся зачисткой. Выявляем их наблюдательные пункты, ведущие доклады, которые мы слышим по радиоперехватам, — то, что они без воды, без еды сидят, готовы сдаться», — заявил командир штурмовиков.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в середине июля объявил о финальной зачистке Красного Лимана от отдельных очагов сопротивления украинских боевиков. Освобождение города откроет российским бойцам путь к дальнейшему продвижению для полного освобождения Донбасса и Новороссии.