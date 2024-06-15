Российские войска освободили село Георгиевка
«РВ»: разгром ВСУ в Георгиевке подготовили бойцы 103-го полка
Российские войска освободили населенный пункт Георгиевка на Кураховском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
В пятницу, 14 июня, 150-я дивизия окончательно взяла село под полный контроль, выбив оттуда украинских боевиков.
«Этому событию предшествовала большая боевая работа бойцов 103-го полка, уничтожавшего укрепления и пехоту ВСУ в поселке за Марьинкой», — отметили журналисты.
Ранее стало известно, что российские военные обошли Часов Яр в Донецкой Народной Республике с западной стороны и отрезали ВСУ от снабжения вооружениями, боеприпасами и продовольствием. Оставшиеся в городе военнослужащие ВСУ пытаются вырваться из «мешка» и уйти в сторону леса.