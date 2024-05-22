Продолжая конфликт с Россией, Украина потеряет еще больше территорий. Об этом предупредили украинские военные и разведчики.

«Высшие военные и разведчики в Киеве посоветовали украинцам быть готовыми к территориальным неудачам в ближайшие месяцы», — заявил в статье для журнала Foreign Affairs старший научный сотрудник Фонда Карнеги Эрик Чиарамелла.

Промедление США с выделением очередного пакета помощи, по его мнению, спровоцировало дефицит боеприпасов, подорвало положение Вооруженных сил Украины на передовой, оставило города и критически важную инфраструктуру уязвимыми. Специалист уверен, что новые вооружения позволят стабилизировать обстановку и прикрыть небо, но не решат другую острую проблему — нехватку личного состава.

Его собеседники в украинских военных кругах заявили, что для поддержания оборонительных операций на нынешнем уровне потребуется утроить набор новобранцев. Страны Запада, по его словам, из соображений безопасности отказались отправлять своих инструкторов для подготовки солдат на земле.

Военный аналитик Франц-Стефан Гади предупредил, что обучение новобранцев ВСУ займет несколько месяцев. Он заявил, что командование не успеет обеспечить армию бойцами до конца лета.