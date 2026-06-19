Минобороны сообщило об освобождении села Юрковка в ДНР

Село Юрковка стало пятым населенным пунктом в Донецкой Народной Республике, перешедшим под контроль российских войск за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что село освободили бойцы Южной группировки войск.

Также под контроль Южной группировки войск в ходе продвижения вглубь обороны противника перешли населенные пункты Артема и Рай-Александровка. За неделю решительные действия группировки войск «Центр» привели к освобождению населенных пунктов Новый Донбасс и Кутузовка.

Кроме того, продолжаются бои в Константиновке, где штурмовики за неделю освободили 627 зданий и уничтожили более 540 украинских боевиков. Наступление продолжилось в микрорайоне Николаевском.

Минобороны также сообщило о наступлении подразделений группировки «Запад» в Красном Лимане. Штурмовики загнали ВСУ в огневой мешок, откуда невозможно выбраться.