Российские войска освободили пятый населенный пункт в ДНР за неделю — Юрковку
Минобороны сообщило об освобождении села Юрковка в ДНР
Село Юрковка стало пятым населенным пунктом в Донецкой Народной Республике, перешедшим под контроль российских войск за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве подчеркнули, что село освободили бойцы Южной группировки войск.
«За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.
Также под контроль Южной группировки войск в ходе продвижения вглубь обороны противника перешли населенные пункты Артема и Рай-Александровка. За неделю решительные действия группировки войск «Центр» привели к освобождению населенных пунктов Новый Донбасс и Кутузовка.
Кроме того, продолжаются бои в Константиновке, где штурмовики за неделю освободили 627 зданий и уничтожили более 540 украинских боевиков. Наступление продолжилось в микрорайоне Николаевском.
Минобороны также сообщило о наступлении подразделений группировки «Запад» в Красном Лимане. Штурмовики загнали ВСУ в огневой мешок, откуда невозможно выбраться.