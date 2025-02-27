Населенный пункт Никольский в Курской области перешел под контроль российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Никольский освободили подразделения группировки «Север» во время наступления, уточнили в ведомстве.

Российские военные поразили несколько формирований украинских бригад и двух штурмовых полков ВСУ и отразили две контратаки противника. Поддержку им оказывала оперативно-тактическая армейская авиация и артиллерия.

За сутки Украина потеряла в курском приграничье свыше 240 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре БТР и другую технику, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего с начала боев в Курской области ВСУ лишились более 63 835 военнослужащих, свыше трех сотен танков, около 300 боевых машин пехоты и множества другой техники.