Минобороны: российские военные взяли под контроль Макаровку и Ленинское в ДНР

ВС России освободили населенные пункты Макаровка и Ленинское в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ленинское взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр». Они отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ и нанесли поражение живой силе противника возле населенных пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял более 370 военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве.

Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, противотанковой пушки «Рапира», двух гаубиц «Мста-Б».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Макаровку. Военные отразили контратаку украинских штурмовиков, противник потерял до 140 человек.

Накануне стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Степановка в ДНР. В результате боев ВСУ лишились пяти танков, 26 боевых бронированных машин и двух бронетранспортеров, а также 30 орудий полевой артиллерии.