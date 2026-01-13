Российские войска нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины

Минобороны заявило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины

Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками нанесли российские войска по энергетическим объектам Украины, питающим военные заводы и используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минбороны.

В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки украинских боевиков по гражданским объектам в России.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — указали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что массированный удар достиг своих целей и поразил все назначенные объекты.

В минувший понедельник, 12 января, пресс-служба Министерства обороны объявила, что удар ракеты «Орешник» в конце минувшей недели уничтожил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

В ведомстве уточнили, что предприятие обслуживало украинские и западные истребители, а также занималось сборкой беспилотников,