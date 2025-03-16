Городской клуб «Святошин», давно используемый ВСУ в своих целях, уничтожили во время удара по целям в Кривом Роге. По словам местных жителей, это место и раньше было самым настоящим «гадюшником», но сделать с ним ничего не получалось, потому что его крышевали полиция и бандиты, пишет «МК» .

Данные о прилете по ресторану-караоке ранее опубликовал Telegram-канал «Донецк ДНР». Авторы публикации также отметили, что этот объект давно использовался украинскими военными, в том числе для хранения и сборки БПЛА. Для гражданских клуб уже давно был закрыт.

Уничтожение «Святошина» стало предметом бурных обсуждений в местных Telegram-каналах. Многие пользователи честно признались, что рады, что клуб превратился в руины. По словам некоторых участников обсуждения, главной клиентурой ресторана были военные и сотрудники ТЦК, облюбовавшие здание под свои нужды.

«„Святошин“ — это известный городской гадюшник, культовое заведение, где бандиты устраивали пьяные разборки. Местные жители от них сильно настрадались, но сделать ничего не могли: клуб крышевали полицейские и местные блатные», — поделился один из местных жителей.

Другой житель Кривого Рога не исключил, что о наличии в клубе вэсэушников могли сообщить сами криворожцы, которые попросту устали от беспредела в городе.

«Наркотики, драки, стрельба, поножовщина. Меньше будет бандюков, ведь этот видел многих их авторитетов. Спасибо, что этого места больше нет», — порадовался еще один комментатор.