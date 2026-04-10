Российские войска нанесли пять ударов возмездия по ВПК Украины за неделю

Минобороны рассказало о целях пяти ударов возмездия по территории Украины

Российские войска с 4 по 10 апреля нанесли пять групповых ударов возмездия по военным заводам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам. Для поражения целей бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения также попали объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и цеха сборки и подготовки ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

Также под удары возмездия попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

За минувшие сутки российские военные взяли под контроль два населенных пункта.

Бойцы группировки войск «Север» освободили поселок Миропольское в Сумской области, а военнослужащие подразделений «Юг» — село Диброва в Донецкой Народной Республике.