Российские войска нанесли пять ударов возмездия по военным заводам Украины

Минобороны: войска нанесли пять ударов по ВПК Украины в ответ на теракты

Действующие в зоне проведения специальной военной операции войска с 16 по 22 мая нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по военным заводам и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ против гражданских объектов в российских регионах.

В зону поражения попали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками, военные аэродромы, склады, места сборки и запуска воздушных и морских беспилотников, а также пункты временной дислокации войск противника и иностранных наемников.

В пресс-службе добавили, что за отчетный период группировки войск «Север» взяли под контроль села Волоховка и Шестеровка в Харьковской области. Бойцы группировки войск «Запад» освободили харьковские поселок Боровая и село Кутьковка.

Об освобождении села Шестеровка Харьковской области пресс-служба Минобороны сообщила в минувший четверг, 21 мая. В ведомстве заявили, что взятие населенного пункта под контроль открыло путь для дальнейшего продвижения к реке Северский Донец и городу Рубежное.