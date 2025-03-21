Мощнейшие взрывы прогремели в Одессе, город остался без света

Сильные взрывы прогремели в Одессе и Полтавской области

В ночь на пятницу, 21 марта, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. В городе начался крупный пожар и частично пропал свет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Одесский градоначальник призвал жителей города к осторожности. Он уточнил, что взрывы были слышны в южных районах Одессы.

Локальные аварийные отключения света фиксировали в нескольких районах — Приморском, Пересыпском и Киевском. Густой столб дыма заметили на юге города, здесь, предположительно, бушует пожар.

Власти Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей заявили об угрозе с воздуха. «Красный» уровень воздушной тревоги объявили примерно на половине территории Украины.

Проблемы с электричеством в Одессе на фоне взрывов возникали и раньше. О скачках напряжения местные власти сообщали в ночь на 14 марта.