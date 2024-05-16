Важное 16 мая 2024, 23:00 Российские войска начали взламывать укрепрайоны на окраинах Часова Яра Депутат Водолацкий: на окраинах Часова Яра идут бои РИА «Новости»

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На окраинах Часова Яра идут бои, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Учитывая, что его сделали таким мощным укрепрайоном, то наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы», — отметил парламентарий.

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Укрепрайоны сделали на каждом переулке и каждой улице. ВС России после их взломов продвигаются вперед, отметил парламентарий.

Следующие несколько недель станут решающими для Украины, так как харьковское наступление оставило стране «мало хороших вариантов». Украинские командиры потеряли еще больше приграничных деревень, сообщили британские журналисты.