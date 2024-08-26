Российские войска доминируют по всей линии боевого соприкосновения, мощное продвижение зафиксировали на Донецком направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Если говорить о других направлениях, то есть это Донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск. Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения», — сказал Алаудинов.

По его словам, сейчас можно констатировать факт, что по всей линии боевого соприкосновения доминируют ВС РФ.

Также Алаудинов отметил, что несмотря на недавний «рывок» ВСУ на Курскую область и попытки продвинуться, украинские войска терпят поражение, армия России продолжает уничтожать противника.

Ранее подразделения операторов беспилотников предотвратили несанкционированное движение украинской техники в сторону Киреевки в Суджанском районе. Апти Алаудинов опубликовал кадры с уничтожением БМП ВСУ.