Российские войска мощно продвинулись на Донецком направлении — Алаудинов

Алаудинов: ВС России сегодня доминируют по всей линии фронта

Фото: РИА «Новости»

Российские войска доминируют по всей линии боевого соприкосновения, мощное продвижение зафиксировали на Донецком направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

«Если говорить о других направлениях, то есть это Донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск. Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения», — сказал Алаудинов.

По его словам, сейчас можно констатировать факт, что по всей линии боевого соприкосновения доминируют ВС РФ.

Также Алаудинов отметил, что несмотря на недавний «рывок» ВСУ на Курскую область и попытки продвинуться, украинские войска терпят поражение, армия России продолжает уничтожать противника.

Ранее подразделения операторов беспилотников предотвратили несанкционированное движение украинской техники в сторону Киреевки в Суджанском районе. Апти Алаудинов опубликовал кадры с уничтожением БМП ВСУ.

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