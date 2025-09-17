Российские войска атаковали железнодорожные объекты, которые использовали ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по задействованным в интересах ВСУ ж/д объектам

Российские военные нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые ВСУ использовали в своих целях. Целями также стали места хранения и запуска беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ», — указали в сводке министерства.

В 149 районах поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что Россия ударила по заводу «Оризон» в Черкасской области. По его словам, на этом заводе изготавливают радиотехническое оборудование, средства для контроля беспилотников и ракетных систем наведения.